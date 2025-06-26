У Міноборони повідомили, що Резерв+ відновив роботу та пояснили причину збою

У Міноборони назвали причину збою застосунку Резерв+.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 червня користувачі Резерв+ повідомили про збій у роботі мобільного застосунку.

Згодом заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що застосунок Резерв+ відновив роботу. Про це вона написала у коментарях у соцмережі X.

Додатково у цифровій команді Міноборони пояснили виданню DOU, що причиною збою стало надмірне навантаження на систему.

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