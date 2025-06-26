Трамп може долучитись до мирних переговорів щодо України, якщо приїде Путін, — Ердоган

Туреччина має намір організувати зустріч Володимира Зеленського та Путіна.

Фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп готовий прибути на потенційні мирні переговори між лідерами України і Росії у Туреччині, якщо Путін погодиться взяти в них участь. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Reuters.

Ердоган заявив Трампу, що Анкара має намір організувати зустріч лідерів Росії та України в Туреччині для проведення мирних переговорів.

Ердоган повідомив журналістам, що Трамп сказав, якщо «Путін приїде в Стамбул або Анкару для вирішення проблеми, то я теж приїду».

«Ми встановимо необхідні контакти і, якщо Бог дасть, здійснимо цю зустріч якомога швидше», - заявив президент Туреччини.

Також він додав, що Туреччина продовжує докладати інтенсивних зусиль для закінчення війни в Україні справедливим і стійким миром.

«Я вважаю, що відкрилося вікно можливостей для припинення вогню і постійного миру. Його не можна упускати. Ми прагнемо закласти основу процесу міцного миру, підтримуючи додаткові конкретні кроки між сторонами. Я сподіваюся, що війна закінчиться якомога швидше за підтримки союзників. Як я завжди кажу, у справедливому світі не буде переможених», - сказав він.

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