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Трамп может присоединиться к мирным переговорам по Украине, если приедет Путин, — Эрдоган

15:19, 26 июня 2025
Турция намерена организовать встречу Владимира Зеленского и Путина.
Трамп может присоединиться к мирным переговорам по Украине, если приедет Путин, — Эрдоган
Фото: Reuters
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Президент США Дональд Трамп готов прибыть на потенциальные мирные переговоры между лидерами Украины и России в Турции, если Путин согласится принять в них участие. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

Эрдоган сообщил Трампу, что Анкара намерена организовать встречу лидеров России и Украины в Турции для проведения мирных переговоров.

Эрдоган сообщил журналистам, что Трамп сказал, если «Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я тоже приеду».

«Мы установим необходимые контакты и, если Бог даст, проведем эту встречу как можно скорее», — заявил президент Турции.

Он также добавил, что Турция продолжает прилагать интенсивные усилия для окончания войны в Украине справедливым и устойчивым миром.

«Я считаю, что открылось окно возможностей для прекращения огня и устойчивого мира. Его нельзя упустить. Мы стремимся заложить основу процесса прочного мира, поддерживая дополнительные конкретные шаги между сторонами. Я надеюсь, что война закончится как можно скорее при поддержке союзников. Как я всегда говорю: в справедливом мире не будет побежденных», — сказал он.

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США россия путин Украина Дональд Трамп Турция Владимир Зеленский

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