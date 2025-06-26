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В Одесской области суд вынес приговор военному медику, который уклонился от мобилизации, но впоследствии пошел на службу

21:21, 26 июня 2025
В июле 2023 года мужчина ушел от мобилизации, однако с мая 2025 года добровольно пошел на службу.
В Одесской области суд вынес приговор военному медику, который уклонился от мобилизации, но впоследствии пошел на службу
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В Одесской области военный медик в 2023 году получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Приговор по делу №511/3015/23 вынес Раздельнянский районный суд Одесской области.

В материалах дела указано, что житель Одесской области прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан годным по состоянию здоровья к военной службе.

В июле 2023 года военнообязанный получил мобилизационное распоряжение, согласно которому должен был прибыть для отправки в воинскую часть для дальнейшего прохождения военной службы в период военного положения.

Однако обвиняемый без уважительных причин отказался от прохождения военной службы, чем умышленно уклонился от призыва.

На суде мужчина признал вину.

Житель Одесской области отметил, что действительно получил повестку, однако тогда уклонился от мобилизации, поскольку был не готов и ухаживал за больной матерью. Когда женщина умерла, он находился в подавленном состоянии, так как она была его семьей.

«По решению ВВК он был признан годным для прохождения военной службы, несмотря на то, что ранее был признан негодным, поскольку с 2003 года имеет травму правой кисти. Он не согласился с таким заключением, но и не обжаловал его. В настоящее время он повторно прошел ВВК, у него, помимо травмы правой кисти, выявлено заболевание сердечно-сосудистой системы, он признан годным к военной службе, но с ограничениями в соответствии с имеющимся у него заболеванием. С указанным заключением ВВК он согласен. С 27.05.2025 года он проходит военную службу в звании солдата на должности старшего боевого медика, в содеянном искренне раскаивается», — говорится в материалах дела.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины обвиняемый освобожден от отбывания назначенного судом наказания, если в течение 1 года испытательного срока он не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязанности, предусмотренные п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 УК Украины: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

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