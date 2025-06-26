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Служба судебной охраны оказалась в кадровом кризисе – не хватает более 60% личного состава

14:53, 26 июня 2025
Каждый месяц увольняются 20-25 сотрудников Судебной охраны, а заработная плата составляет менее 15 тысяч гривен в месяц.
Служба судебной охраны оказалась в кадровом кризисе – не хватает более 60% личного состава
Источник фото: Служба судебной охраны
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Исполняющий обязанности главы Службы судебной охраны Петр Талпа 26 июня сообщил Высшему совету правосудия о критической кадровой ситуации в Службе судебной охраны. 

Петр Талпа рассказал, что в настоящее время нехватка сотрудников Судебной охраны уже превышает 60%.

Так, если на 1 января 2024 года штатная численность Судебной охраны предполагала наличие 9 606 сотрудников, то в реальности в ее составе работали 4 268 сотрудников.  

В феврале 2025 утверждено новое штатное расписание Службы судебной охраны – 7 488 человек. 

Однако по состоянию на 1 июня 2025 года Служба судебной охраны реально имеет лишь 3 586 сотрудников. 

Главными причинами такого положения вещей, по словам Петра Талпы, является хроническое недофинансирование Судебной охраны и мобилизация сотрудников ССО. 

С 2021 года финансирование Службы судебной охраны постепенно уменьшалось – с 1 млрд. 312 млн. гривен в 2021 году до 1 млрд. 042 млн. гривен в 2025 году. 

При этом работы у сотрудников Судебной охраны меньше не стало. Если в 2021 году охранялось 496 судов и зданий органов судебной власти, то в 2025 году осуществляется охрана уже 689 судов и зданий органов судебной власти. 

Мобилизационная кампания 2024-2025 годов привела к мобилизации почти 300 сотрудников Службы судебной охраны.

Только 5 апреля 2025 года Министр обороны установил для Судебной охраны новый процент бронирования сотрудников – 80%, что позволило несколько стабилизировать кадровую ситуацию в Судебной охране. 

«Минимальное денежное обеспечение контролера, то есть сотрудника, непосредственно охраняющего суд, в случае отсутствия у него выслуги лет, составляет 11,6 тыс. гривен. В случае, если выслуга все же есть – 14,8 тыс. гривен. У полицейских минимальное денежное довольствие, для сравнения, составляет 17 тыс. гривен. Как следствие, ежемесячно мы теряем 20-25 сотрудников», – рассказал Петр Талпа

Как отметил Петр Талпа, Службе судебной охраны сейчас критически не хватает 390 млн. гривен для удовлетворения минимальных финансовых потребностей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Служба судебной охраны

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