Руслан Кравченко реорганизовал Департамент защиты инвестиций: «Наш фокус – медиация»

Как отметил Руслан Кравченко, это подразделение должно было бы играть ключевую роль в обеспечении прав инвесторов и бизнеса, но на практике его деятельность сводилась к номинальным встречам и бюрократическим процедурам.

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Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что 26 июня реорганизовал Департамент уголовной политики и защиты инвестиций.

«Это подразделение должно было бы играть ключевую роль в обеспечении прав инвесторов и бизнеса, но не оправдало ожиданий. На практике его деятельность сводилась к номинальным встречам и бюрократическим процедурам», — отметил он.

По его словам, бизнес нуждается не в формальностях, а в прозрачных правилах, предсказуемости и эффективной защите.

«Предпринимательство может функционировать даже в сложных условиях войны, если ему не мешать. Однако, бизнес тоже должен работать в правовых рамках.

Наш фокус – медиация. Я обеспечу законную коммуникацию с бизнесом и справедливость. Это будет также зона ответственности моих заместителей, руководителей профильных структурных подразделений, а на местах — руководителей областных прокуратур, а не только одного департамента, как это было раньше. Это станет реальным взаимодействием для решения насущных вопросов», — подчеркнул Руслан Кравченко.

«И, конечно, реорганизация никоим образом не останавливает выполнение всех обязательств органов прокуратуры в рамках евроинтеграционных процессов», — добавил он.

Напомним, что до недавнего времени за работу Департамента уголовной политики и защиты инвестиций отвечала заместитель Генпрокурора Виктория Литвинова. Сейчас ее уже нет в перечне заместителей, и Руслан Кравченко подписал приказ о распределении обязанностей между новыми заместителями.

Автор: Наталя Мамченко

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