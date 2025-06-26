Руслан Кравченко реорганізовував Департамент захисту інвестицій: «Наш фокус – медіація»

Як зазначив Руслан Кравченко, цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але на практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур.

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Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що 26 червня реорганізовував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій.

«Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань. На практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур», зазначив він.

За його словами, бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту.

«Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах.

Наш фокус – медіація.

Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість. Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях - керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше. Це стане реальною взаємодією для вирішення нагальних питань» – підкреслив Руслан Кравченко.

«І, звісно, реорганізація жодним чином не зупиняє виконання всіх зобовʼязань органів прокуратури в рамках евроінтеграційних процесів», додав він.

Нагадаємо, що донедавна за роботу Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій відповідала заступниця Генпрокурора Вікторія Літвінова.

Наразі її вже немає у переліку заступників, і Руслан Кравченко підписав наказ про розподіл обов’язків між новими заступниками.

Автор: Наталя Мамченко

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