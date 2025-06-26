Підприємства з переліку Міноборони Defence City отримають гарантії захисту від кримінального переслідування

Для підприємств, яких Міноборони включить до переліку Defence City, виконання оборонного контракту буде вважатися обставиною, яка виключає кримінальну протиправність діяння – Арахамія, Гетманцев та інші зареєстрували пакет законопроектів, який передбачає зміни до КК та КПК.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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У Верховній Раді зареєстрували пакет законопроектів про Defence City. Йдеться про спеціальний режим для підприємств оборонно-промислового комплексу. Пакет, за словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, розроблявся спільно з Міноборони.

Перелік підприємств-резидентів Defence City вестиме Міністерство оборони. Для них буде передбачено:

захист інформації

податкові пільги до 1 січня 2036 року – звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій тощо.

Також підприємства Defence City матимуть додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу. Йдеться про захист від кримінального переслідування.

Так, законопроектом 13423 у Кримінальному кодексі до переліку обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, пропонується додати нову статтю 43-2 «Виконання державного контракту (договору) з оборонних закупівель».

Відповідно до неї не буде вважатися кримінальним правопорушенням діяння, вчинене під час виконання державного контракту (договору) з оборонних закупівель службовими особами юросіб, включених Міноборони до Переліку підприємств Defence City, яке хоча формально містить ознаки кримінального правопорушення, проте було спрямоване на належне виконання державного контракту (договору) з оборонних закупівель, було необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети, пов’язаної із укріпленням обороноздатності держави та її оборонного потенціалу, і не створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи.

Ці положення частини поширюються також на діяння, яке формально може бути кваліфіковане як кримінальне правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності, вчинене службовими особами юридичних осіб до моменту їх включення до Переліку Defence City, за умови, що відповідне діяння було вчинено під час воєнного стану і з метою виконання державного контракту (договору) з оборонних закупівель.

Під поняттям «оборонні закупівлі» слід розуміти закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів та їх складових частин, послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин.

Крім того, передбачається мораторій на застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, включених до Переліку.

Так, у статті 96-4 КК «Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру» пропонується додати нову норму, відповідно до якої до юридичної особи, включеної до Переліку Defence City, не застосовуються заходи кримінально-правового характеру протягом всього строку перебування такої особи у Переліку Defence City, у тому числі якщо встановлені фактичні обставини, що є підставою для застосування таких заходів, виникли під час воєнного стану до моменту її включення до Переліку Defence City. У разі виключення юридичної особи з Переліку застосування заходів кримінально-правового характеру здійснюється на загальних підставах.

У КПК як додаткова гарантія захисту підприємств ОПК передбачається, що вчинення окремих процесуальних дій та прийняття окремих процесуальних рішень щодо юридичних осіб, включених до Переліку Defence City, та їх службових осіб потребуватимуть погодження Генерального прокурора.

У новій статті стаття 616-1 КПК встановлюються особливості кримінального провадження стосовно підприємств оборонно-промислового комплексу та їх службових осіб.

А саме, у період дії правового режиму воєнного стану на території України і протягом 3 років після його припинення або скасування досудове розслідування стосовно юридичних осіб, включених до Переліку Defence City, та їх службових осіб здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею, протягом всього строку перебування юридичної особи у Переліку Defence City.

Відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами юридичних осіб, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генпрокурора).

Органи досудового розслідування, прокурор, слідчий суддя перед прийняттям процесуальних та судових рішень в межах досудового розслідування зобов’язані перевіряти відомості щодо включення юридичної особи до Переліку Defence City.

При направленні Генеральному прокурору документів та доказів, необхідних для внесення відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами юридичних осіб з Defence City, орган досудового розслідування, прокурор зобов’язаний долучити до таких документів та доказів докази включення вказаних юридичних осіб до Переліку Defence City.

Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, відсторонення від посади, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, про арешт майна, про проведення обшуку, про порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи службової особи юридичних осіб з Переліку Defence City, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути погоджені Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора).

Розгляд таких клопотань, крім клопотань про застосування негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється слідчим суддею, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду. Такі клопотання розглядаються за обов’язкової участі особи, щодо якої вони подані, або її захисника.

Слідчий суддя зобов’язаний завчасно повідомити особу про розгляд клопотання, крім клопотання про застосування негласних слідчих (розшукових) дій або обшуку. Ухвали за результатами розгляду таких клопотань можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених КПК.

Повідомлення про підозру службовій особі юридичної особи з Переліку Defence City, здійснюється за погодженням Генпрокурора (особи, що виконує обов’язки Генпрокурора).

У разі якщо до моменту включення юридичної особи до Переліку Defence City до її службових осіб були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені підпунктами 3, 4, 6-9 частини 2 статті 131 КПК, така юридична особа протягом 30 днів з дня включення до вказаного Переліку має право звернутися до Генпрокурора з клопотанням про перегляд застосованого заходу, яке розглядається Генпрокурором не пізніше 5 днів з моменту його надходження. Рішення, прийняте за результатами розгляду такого клопотання, може бути оскаржене до суду.

У разі якщо до моменту включення юридичної особи до Переліку Defence City до неї було застосовано додаткові (нефінансові) заходи кримінально-правового характеру, строк дії яких не закінчився, то такі заходи кримінально-правового характеру підлягають припиненню судом, який ухвалив відповідне судове рішення про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, на підставі ч. 4 статті 96-4 Кримінального кодексу України за клопотанням (поданням) юридичної особи, включеної до Переліку підприємств Defence City, яке розглядається не пізніше 5 днів з моменту його надходження.

Зазначимо, що ініціаторами цього законопроекту про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу виступили 115 народних депутатів з різних фракцій.

Автор: Наталя Мамченко

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