Предприятия из перечня Минобороны Defence City получат гарантии защиты от уголовного преследования

Для предприятий, которых Минобороны включит в перечень Defence City, выполнение оборонного контракта будет считаться обстоятельством, исключающим уголовную противоправность деяния – Арахамия, Гетманцев и другие зарегистрировали пакет законопроектов, предусматривающий изменения в УК и УПК.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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В Верховной Раде зарегистрировали пакет законопроектов о Defence City. Речь идет о специальном режиме для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Пакет, по словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, разрабатывался совместно с Минобороны.

Перечень предприятий-резидентов Defence City будет вести Министерство обороны. Для них будет предусмотрено:

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налоговые льготы до 1 января 2036 года – освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога.

– освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога. упрощение таможенных процедур , упрощенный экспортный контроль для военных технологий;

, упрощенный экспортный контроль для военных технологий; возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций и т.д.

Также предприятия Defence City будут иметь дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса. Речь идет о защите от уголовного преследования.

Так, законопроектом 13423 в Уголовном кодексе в перечень обстоятельств, исключающих уголовную противоправность деяния, предлагается добавить новую статью 43-2 «Выполнение государственного контракта (договора) по оборонным закупкам».

В соответствии с ней не будет считаться уголовным правонарушением деяние, совершенное при выполнении государственного контракта (договора) по оборонным закупкам должностными лицами юрлиц, включенных Минобороны в Перечень предприятий Defence City, которое хотя формально содержит признаки уголовного правонарушения, однако было направлено на надлежащее выполнение государственного контракта (договора) по оборонным закупкам, было необходимым для достижения значимой общественно полезной цели, связанной с укреплением обороноспособности государства и ее оборонного потенциала, и не создало угрозу для жизни других людей или угрозу экологической катастрофы.

Эти положения части распространяются также на деяние, которое формально может быть квалифицировано как уголовное правонарушение против собственности, в сфере хозяйственной деятельности, в сфере служебной деятельности, совершенное должностными лицами юридических лиц до момента их включения в Перечень Defence City, при условии, что соответствующее деяние было совершено во время военного положения и с целью выполнения государственного контракта (договора) по оборонным закупкам.

Под понятием «оборонные закупки» следует понимать закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющие государственную тайну, а также закупки вооружения, военной и специальной техники, ракет и боеприпасов и их составных частей, услуг по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составных частей.

Кроме того, предусматривается мораторий на применение мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц, включенных в Перечень.

Так, в статье 96-4 УК «Юридические лица, к которым применяются меры уголовно-правового характера» предлагается добавить новую норму, согласно которой к юридическому лицу, включенному в Перечень Defence City, не применяются меры уголовно-правового характера в течение всего срока пребывания такого лица в Перечне Defence City, в том числе если установленные фактические обстоятельства, являющиеся основанием для применения таких мер, возникли во время военного положения до момента ее включения в Перечень Defence City. В случае исключения юридического лица из Перечня применение мер уголовно-правового характера осуществляется на общих основаниях.

В УПК как дополнительная гарантия защиты предприятий ОПК предусматривается, что совершение отдельных процессуальных действий и принятие отдельных процессуальных решений в отношении юридических лиц, включенных в Перечень Defence City, и их должностных лиц будут требовать согласования Генерального прокурора.

В новой статье 616-1 УПК устанавливаются особенности уголовного производства в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса и их должностных лиц.

А именно, в период действия правового режима военного положения на территории Украины и в течение 3 лет после его прекращения или отмены досудебное расследование в отношении юридических лиц, включенных в Перечень Defence City, и их должностных лиц осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных этой статьей, в течение всего срока пребывания юридического лица в Перечне Defence City.

Сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения должностными лицами юридических лиц, вносятся в Единый реестр досудебных расследований Генеральным прокурором (лицом, исполняющим обязанности Генпрокурора).

Органы досудебного расследования, прокурор, следственный судья перед принятием процессуальных и судебных решений в рамках досудебного расследования обязаны проверять сведения о включении юридического лица в Перечень Defence City.

При направлении Генеральному прокурору документов и доказательств, необходимых для внесения сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения должностными лицами юридических лиц из Defence City, орган досудебного расследования, прокурор обязан приложить к таким документам и доказательствам доказательства включения указанных юридических лиц в Перечень Defence City.

Ходатайства о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, отстранение от должности, предоставление разрешения на временный доступ к вещам и документам, об аресте имущества, о проведении обыска, о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы должностного лица юридических лиц из Перечня Defence City, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть согласованы Генеральным прокурором (лицом, исполняющим обязанности Генерального прокурора).

Рассмотрение таких ходатайств, кроме ходатайств о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска, осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных производствах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей Высшего антикоррупционного суда. Такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии лица, в отношении которого они поданы, или его защитника.

Следственный судья обязан заблаговременно уведомить лицо о рассмотрении ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска. Определения по результатам рассмотрения таких ходатайств могут быть обжалованы в апелляционном порядке в случаях, предусмотренных УПК.

Сообщение о подозрении должностному лицу юридического лица из Перечня Defence City осуществляется по согласованию Генпрокурора (лица, исполняющего обязанности Генпрокурора).

В случае если до момента включения юридического лица в Перечень Defence City к ее должностным лицам были применены меры обеспечения уголовного производства, предусмотренные подпунктами 3, 4, 6-9 части 2 статьи 131 УПК, такое юридическое лицо в течение 30 дней со дня включения в указанный Перечень имеет право обратиться к Генпрокурору с ходатайством о пересмотре примененной меры, которое рассматривается Генпрокурором не позднее 5 дней с момента его поступления. Решение, принятое по результатам рассмотрения такого ходатайства, может быть обжаловано в суд.

В случае если до момента включения юридического лица в Перечень Defence City к ней были применены дополнительные (нефинансовые) меры уголовно-правового характера, срок действия которых не истек, то такие меры уголовно-правового характера подлежат прекращению судом, который принял соответствующее судебное решение о применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера, на основании ч. 4 статьи 96-4 Уголовного кодекса Украины по ходатайству (представлению) юридического лица, включенного в Перечень предприятий Defence City, которое рассматривается не позднее 5 дней с момента его поступления.

Отметим, что инициаторами этого законопроекта о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс выступили 115 народных депутатов из разных фракций.

Автор: Наталя Мамченко

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