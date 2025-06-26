Послы стран G7 в Украине приветствовали завершение отбора директора Бюро экономической безопасности

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что реформа БЭБ имеет важное значение для бизнес-климата в Украине, привлечения инвестиций и прогресса в евроатлантической интеграции.

Фото: Getty Images

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», члены конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ определили победителем конкурса Александра Цивинского.

Позже послы стран Группы семи отреагировали на это решение. Они заявили, что приветствуют последний шаг в процессе отбора директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом говорится на странице послов стран G7 в социальной сети X.

«Послы G7 приветствуют последний шаг в процессе отбора директора БЭБ. Прозрачность при активном участии как международных, так и украинских членов комиссии имеет ключевое значение», — говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что «реформа БЭБ имеет важное значение для бизнес-климата в Украине, привлечения инвестиций и прогресса в евроатлантической интеграции».

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