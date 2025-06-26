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В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами – четверо травмированных

15:01, 26 июня 2025
Украинский автобус перевернулся под Констанцей.
В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами – четверо травмированных
Фото: Ziua de Constanta
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В Румынии вблизи города Констанца на трассе DN22 произошла авария, в результате которой перевернулся автобус украинской компании, следовавший по маршруту Одесса - Бухарест. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В момент ДТП в автобусе находилось 55 граждан Украины, в том числе 8 мужчин, 37 женщин и 9 детей. Четверо пассажиров получили травмы, им оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались. Причины аварии выясняются.

Ситуация находится на контроле Посольства Украины в Румынии.

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ДТП Румыния

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