НМТ-2025 без сюрпризов – в УЦОКО заверили, что результаты фактически аналогичны прошлогодним

НМТ-2025 не стал сложнее прошлогоднего – УЦОКО.

Фото: NV Lite

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Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко сообщила, что результаты национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году по уровню успеваемости остались на уровне предыдущего года. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона.

«Результаты фактически аналогичны прошлогодним. Доли тех, кто не прошел оценивание, кто получил довольно высокие результаты, то есть 150 и выше баллов, они примерно такие же, как были в прошлом году в разрезе абсолютно всех ключевых предметов», - отметила Вакуленко, подчеркнув, что оснований для паники или обвинений в «зраде» нет.

В 2025 году УМТ охватывает обязательные предметы - украинский язык, математику, историю Украины - и один предмет на выбор: иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу. Тест по истории Украины включает весь курс от древности до современности. Основная сессия тестирования длилась с 14 мая по 25 июня, дополнительная будет проходить с 14 по 25 июля.

Ранее УЦОКО опровергло фейки в соцсетях о содержании заданий УМТ по истории Украины, чрезмерной сложности тестов по математике и английскому языку, а также слухи о включении в тесты по английскому вопросов международного формата, например IELTS.

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