НМТ-2025 без сюрпризів – в УЦОЯО запевнили, що результати фактично аналогічні до минулорічних

НМТ-2025 не став складнішим за минулорічний – УЦОЯО.

Фото: NV Lite

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Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко повідомила, що результати національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році за рівнем успішності залишилися на рівні попереднього року. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону.

«Результати фактично аналогічні до минулорічних. Частки тих, хто не пройшов оцінювання, хто отримав доволі високі результати, тобто 150 і вище балів, вони приблизно такі самі, як були минулого року в розрізі абсолютно всіх ключових предметів», – зазначила Вакуленко, підкресливши, що підстав для паніки чи звинувачень у «зраді» немає.

У 2025 році НМТ охоплює обов’язкові предмети – українську мову, математику, історію України – та один предмет на вибір: іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію чи українську літературу. Тест з історії України включає весь курс від давнини до сучасності. Основна сесія тестування тривала з 14 травня до 25 червня, додаткова проходитиме з 14 до 25 липня.

Раніше УЦОЯО спростувало фейки в соцмережах про зміст завдань НМТ з історії України, надмірну складність тестів із математики та англійської мови, а також чутки про включення до тестів із англійської запитань міжнародного формату, як-от IELTS.

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