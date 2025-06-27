Українцям пояснили, чи можна вийти на пенсію раніше 60 років при роботі на підприємстві з видобування торфу

На пільгових умовах пенсія за віком призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком №2.

Фото: agro-business.com.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи може особа вийти на пенсію не в 60 років, а раніше, якщо пропрацювала більше 10 років на підприємстві з видобування торфу.

У відомстві підкреслили, що така особа може раніше вийти на пенсію, але за певних умов.

На пільгових умовах пенсія за віком призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, та за результатами атестації робочих місць, — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу, зокрема у жінок, не менше 25 років, з яких не менше 10 років на зазначених роботах (ч 2 ст. 114 Закону України № 1058-IV).

Право на пільгову пенсію підтверджується:

— записами у трудовій книжці або

— уточнюючою довідкою, виданою підприємством, установою, організацією чи їх правонаступником.

У довідці має бути зазначено:

— періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;

— професія або посада;

— характер виконуваної роботи;

— розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;

— первинні документи, на підставі яких видано довідку.

Така довідка необхідна, якщо в трудовій книжці немає запису про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих умовах.

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