У Сумах учасники благодійної організації привласнили понад 1,6 млн грн пожертв

Гроші учасники благодійної організації витрачали на особисті потреби.

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У Сумах правоохоронці повідомлено про підозру чотирьом сумчанам, які за попередньою змовою збирали кошти під прикриттям благодійності та частково витрачали не за призначенням.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрювані для легалізації діяльності створили благодійну організацію та через соцмережі збирали кошти, обіцяючи спрямувати їх на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни. Однак частину зібраної благодійної допомоги вони витрачали на особисті потреби.

У рамках кримінального провадження задокументовано факти незаконного використання благодійних внесків на загальну суму понад 1,6 мільйона гривень.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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