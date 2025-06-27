В Сумах участники благотворительной организации присвоили более 1,6 млн грн пожертвований

Деньги участники благотворительной организации тратили на личные нужды.

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В Сумах правоохранители сообщили о подозрении четырем жителям города, которые по предварительному сговору собирали средства под прикрытием благотворительности и частично тратили их не по назначению.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемые для легализации своей деятельности создали благотворительную организацию и через соцсети собирали средства, обещая направить их на помощь ВСУ и пострадавшим от войны. Однако часть собранной благотворительной помощи они тратили на личные нужды.

В рамках уголовного производства задокументированы факты незаконного использования благотворительных взносов на общую сумму более 1,6 миллиона гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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