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Туристический сбор в Украине вырос на треть и пополнил бюджеты на 132 млн грн

19:31, 26 июня 2025
Киев лидирует по туристическому сбору в 2025 году.
Туристический сбор в Украине вырос на треть и пополнил бюджеты на 132 млн грн
Фото: ukrinform
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По данным Государственной налоговой службы Украины, в январе-мае 2025 года поступления от туристического сбора в местные бюджеты выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 132 млн грн против 98,6 млн грн в 2024 году.

Лидером по объему сбора стал Киев, который обеспечил 25% поступлений - 33 млн грн. Среди других регионов в тройке лидеров: Львовская область (24,7 млн грн), Ивано-Франковская (21,2 млн грн) и Закарпатская (10,5 млн грн).

Туристический сбор платят граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства перед заселением в гостиницы, хостелы, дома отдыха и тому подобное. Субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги временного проживания, перечисляют эти средства в местные бюджеты. Перечень таких налоговых агентов обнародован на сайтах местных советов.

Ставки сбора устанавливают местные советы: до 0,5% минимальной зарплаты для украинцев и до 5% для иностранцев за каждые сутки проживания.

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