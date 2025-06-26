Туристичний збір в Україні зріс на третину та поповнив бюджети на 132 млн грн

Київ лідирує за туристичним збором у 2025 році.

Фото: ukrinform

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За даними Державної податкової служби України, у січні–травні 2025 року надходження від туристичного збору до місцевих бюджетів зросли на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 132 млн грн проти 98,6 млн грн у 2024 році.

Лідером за обсягом збору став Київ, який забезпечив 25% надходжень – 33 млн грн. Серед інших регіонів у трійці лідерів: Львівська область (24,7 млн грн), Івано-Франківська (21,2 млн грн) та Закарпатська (10,5 млн грн).

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства перед заселенням у готелі, хостели, будинки відпочинку тощо. Суб’єкти господарювання, які надають послуги тимчасового проживання, перераховують ці кошти до місцевих бюджетів. Перелік таких податкових агентів оприлюднено на сайтах місцевих рад.

Ставки збору встановлюють місцеві ради: до 0,5% мінімальної зарплати для українців і до 5% для іноземців за кожну добу проживання.

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