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Обіцяли відстрочки від призову для виїзду за кордон — на Черкащині викрили дві схеми

10:00, 27 червня 2025
Жінки оцінили свої послуги в 4500 та 5000 доларів.
Обіцяли відстрочки від призову для виїзду за кордон — на Черкащині викрили дві схеми
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У Черкаській області правоохоронці повідомили про підозру двом мешканкам регіону за фактом зловживання впливом та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, місцева жителька у травні 2025 року запропонувала військовозобов’язаному допомогу в оформленні акту постійного догляду за матір’ю, що дозволило б йому отримати відстрочку від призову до лав ЗСУ для виїзду за кордон.

Для «позитивного» вирішення цього питання за 4500 тисяч доларів США жінка обіцяла вплинути на службових осіб органу місцевого самоврядування.

Після отримання обумовленої суми вона була затримана. Їй вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 242 240 грн.

Інша фігурантка, мешканка м. Золотоноша, обіцяла військовозобов’язаному за 5000 доларів США своїми порадами допомогти отримати відстрочку від призову для виїзду за межі України.

«Отже, вона радила військовозобов’язаному одержати медичний висновок на дитину інваліда та в подальшому звернутися до центру соціального захисту населення для отримання пенсійного посвідчення. Цей документ надає право чоловіку  звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання відстрочки та в подальшому безперешкодно перетнути державний кордон України», - заявили у прокуратурі.

У травні цього  року правоохоронці затримали підозрювану «на гарячому» при отриманні обумовленої суми грошових коштів. Їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Тепер жінкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до дев’яти років.

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прокуратура Черкаси

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