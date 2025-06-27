Обещали отсрочки от призыва для выезда за границу — в Черкасской области разоблачили две схемы

Женщины оценили свои услуги в 4500 и 5000 долларов.

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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении двум жительницам региона по факту злоупотребления влиянием и содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, местная жительница в мае 2025 года предложила военнообязанному помощь в оформлении акта постоянного ухода за матерью, что позволило бы ему получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ для выезда за границу.

Для «положительного» решения этого вопроса за 4500 долларов США женщина обещала повлиять на должностных лиц органа местного самоуправления.

После получения оговоренной суммы она была задержана. Ей уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 грн.

Другая фигурантка, жительница г. Золотоноша, обещала военнообязанному за 5000 долларов США своими советами помочь получить отсрочку от призыва для выезда за пределы Украины.

«Так, она советовала военнообязанному получить медицинское заключение на ребенка-инвалида, а затем обратиться в центр социальной защиты населения для получения пенсионного удостоверения. Этот документ дает право мужчине обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для получения отсрочки и впоследствии беспрепятственно пересечь государственную границу Украины», – заявили в прокуратуре.

В мае этого года правоохранители задержали подозреваемую «на горячем» при получении оговоренной суммы денежных средств. Ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Теперь женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до девяти лет.

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