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Будут судить дельцов за хищение 7,3 млн грн на динамической защите для бронетехники

21:56, 26 июня 2025
Директор госпредприятия и руководитель частной компании предстанут перед судом за хищение денег при закупке элементов динамической защиты для бронетехники ВСУ.
Будут судить дельцов за хищение 7,3 млн грн на динамической защите для бронетехники
Фото: НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело против директора государственного предприятия и руководителя частного общества, которых обвиняют в хищении государственных средств при закупке элементов динамической защиты для бронетехники ВСУ. Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, в апреле 2022 года, во время активной фазы российского наступления, Министерство обороны Украины заключило контракт с госпредприятием для обеспечения бронетехники элементами динамической защиты. Директор предприятия, имея необходимые компоненты, организовал фиктивную закупку через коммерческую структуру, что позволило незаконно вывести 7,3 млн грн государственных средств. Эти деньги были переведены на контролируемые счета для дальнейшей легализации.

Директору госпредприятия инкриминируют ч. 5 ст. 191 (растрата имущества) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Руководителю частного ООО предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 (легализация преступных доходов) УК Украины.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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