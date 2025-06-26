Добрая совесть как ценностный ориентир для суда — судья КГС ВС Василий Крат рассказал студентам о современной практике

Василий Крат отметил, что действия участников гражданских правоотношений должны быть добросовестными, то есть соответствовать определенному стандарту поведения, который характеризуется честностью, открытостью и уважением к интересам другой стороны договора или соответствующих правоотношений.

Фото: supreme.court.gov.ua

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Судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Василий Крат провел открытый вебинар на тему «Добрая совесть в практике кассационного суда» для студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, членов ELSA Kharkiv (ELSA — Европейская ассоциация студентов-юристов) и всех заинтересованных. Об этом сообщил официальный сайт Верховного Суда.

В начале лекции судья привел латинскую максиму male enim nostro iure uti non debemus (мы не должны плохо пользоваться своим правом) и акцентировал внимание на фундаментальной важности принципа доброй совести в правовой системе. Лектор пояснил, что добрая совесть имеет два основных измерения: процессуальное и материальное.

Он обратил внимание на постановление Объединенной палаты КГС ВС от 4 ноября 2024 года по делу № 532/1550/23, в котором сделан вывод о необходимости различать материальную и процессуальную добросовестность как по сфере применения, так и по последствиям. Материальная добрая совесть регулируется, в частности, п. 6 ст. 3 Гражданского кодекса Украины, а процессуальная — в частности, ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Украины.

В постановлении от 30 мая 2024 года по делу № 229/7156/19 КГС ВС пояснил, что принцип процессуальной доброй совести вряд ли должен терпимо относиться к непоследовательности участников процесса, а напротив — призван обеспечить последовательное поведение сторон спора. Ведь суд — это не место для «бесцеремонной процессуальной игры». Правопорядок не может допускать ситуаций, при которых лицо настаивает в разных судебных процессах на правдивости противоположных утверждений ради продвижения своих интересов.

На материальный аспект доброй совести КГС ВС указал еще в постановлении от 16 мая 2018 года по делу № 449/1154/14. А в постановлении от 19 февраля 2024 года по делу № 567/3/22 уже ОП КГС ВС со ссылкой на предыдущую практику сделала вывод, что добросовестность является одной из основополагающих основ гражданского законодательства, и действия участников частных правоотношений должны быть добросовестными. Добрая совесть — это определенный стандарт поведения, характеризующийся честностью, открытостью и уважением к интересам другой стороны договора или соответствующих правоотношений. Кроме того, в этом постановлении ОП КГС ВС отметила, что учитывая то, что нормы гражданского законодательства должны применяться с учетом добросовестности, принцип добросовестности не может быть ограничен определенной сферой.

Василий Крат привел различные виды споров, в которых ВС применял принцип добросовестности. В частности, Суд сформулировал выводы об охране интересов добросовестного ипотекодержателя; добросовестности и праве на недвижимость; возможности признания договоров купли-продажи или дарения фраудаторными и др.

Лектор также уделил внимание принципу venire contra factum proprium (запрет противоречивого поведения). Он отметил, что действия участников гражданских правоотношений должны быть добросовестными, то есть соответствовать определенному стандарту поведения, который характеризуется честностью, открытостью и уважением к интересам другой стороны договора или соответствующих правоотношений. В Гражданском кодексе Украины не предусмотрена доктрина запрета противоречивого поведения, хотя, учитывая, что она является проявлением добросовестности, допустимо ее применение на основании общих принципов частного права (ст. 3 ГК Украины).

Также Василий Крат рассмотрел постановление ОП КГС ВС от 10 апреля 2019 года по делу № 390/34/17. В нем, в частности, говорится, что в основе доктрины venire contra factum proprium лежит принцип доброй совести. Поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предыдущим заявлениям или действиям стороны, при условии, что другая сторона, действуя себе во вред, разумно полагается на них.

Кроме того, судья проанализировал судебную практику применения соответствующего принципа в делах с различными обстоятельствами.

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