На Львовщине авто полиции сбило подростка на переходе – ГБР открыло уголовное производство

На Львовщине полицейский автомобиль наехал на 17-летнего подростка на переходе, парня госпитализировали с телесными повреждениями.

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На Львовщине служебный автомобиль полиции Renault Duster, двигаясь с включенными проблесковыми маячками, сбил 17-летнего парня, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел на автодороге «Киев - Чоп» возле остановки села Красов, сообщили в полиции.

Видео аварии обнародовали в социальных сетях, где видно момент наезда на подростка. Пострадавшего госпитализировали во львовскую детскую больницу «Охматдет» с телесными повреждениями. Угрозы его жизни нет, продолжаются медицинские обследования.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения должностным лицом). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. В полиции также инициировали служебное расследование.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, проводят допросы свидетелей, экспертизы и осмотр места аварии. Досудебное расследование продолжается.

В полиции добавили, что инициировано служебное расследование.

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