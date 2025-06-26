Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

На Львівщині авто поліції збило підлітка на переході – ДБР відкрило кримінальне провадження

15:55, 26 червня 2025
На Львівщині поліцейський автомобіль наїхав на 17-річного підлітка на переході, хлопця госпіталізували із тілесними ушкодженнями.
На Львівщині авто поліції збило підлітка на переході – ДБР відкрило кримінальне провадження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині службовий автомобіль поліції Renault Duster, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками, збив 17-річного хлопця, який перебігав дорогу по пішохідному переходу. Інцидент стався на автодорозі «Київ – Чоп» біля зупинки села Красів, повідомили в поліції.

Відео аварії оприлюднили в соціальних мережах, де видно момент наїзду на підлітка. Постраждалого госпіталізували до львівської дитячої лікарні «Охматдит» із тілесними ушкодженнями. Загрози його життю немає, тривають медичні обстеження.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху службовою особою). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. У поліції також ініціювали службове розслідування.

Наразі слідчі встановлюють обставини події, проводять допити свідків, експертизи та огляд місця аварії. Досудове розслідування триває.

У поліції додали, що ініційовано службове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Львів ДТП ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підприємства з переліку Міноборони Defence City отримають гарантії захисту від кримінального переслідування

Для підприємств, яких Міноборони включить до переліку Defence City, виконання оборонного контракту буде вважатися обставиною, яка виключає кримінальну протиправність діяння – Арахамія, Гетманцев та інші зареєстрували пакет законопроектів, який передбачає зміни до КК та КПК.

Служба судової охорони опинилася у кадровій кризі – не вистачає більше 60% особового складу

Кожного місяця звільняються 20-25 співробітників Судової охорони, а заробітна плата складає менше 15 тисяч гривень на місяць.

Руслан Кравченко реорганізовував Департамент захисту інвестицій: «Наш фокус – медіація»

Як зазначив Руслан Кравченко, цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але на практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур.

Кабмін у змінах до бюджету пропонує передбачити 1,7 млн видатків на ще не створений Спеціалізований адміністративний суд

Добір суддів нового Спеціалізованого адміністративного суду може зайняти не один рік, сам суд не створений як юрособа, але уряд вже передбачив на нього у змінах до бюджету 1,76 млн грн видатків.

Віталій Безгін прокоментував суть свого законопроекту щодо особливостей організації місцевих виборів

Зміни до Виборчого кодексу, за його словами, запропоновані для уникнення політичних баталій у громадах до 50 тисяч осіб.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду