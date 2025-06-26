На Львівщині авто поліції збило підлітка на переході – ДБР відкрило кримінальне провадження

На Львівщині поліцейський автомобіль наїхав на 17-річного підлітка на переході, хлопця госпіталізували із тілесними ушкодженнями.

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На Львівщині службовий автомобіль поліції Renault Duster, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками, збив 17-річного хлопця, який перебігав дорогу по пішохідному переходу. Інцидент стався на автодорозі «Київ – Чоп» біля зупинки села Красів, повідомили в поліції.

Відео аварії оприлюднили в соціальних мережах, де видно момент наїзду на підлітка. Постраждалого госпіталізували до львівської дитячої лікарні «Охматдит» із тілесними ушкодженнями. Загрози його життю немає, тривають медичні обстеження.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху службовою особою). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. У поліції також ініціювали службове розслідування.

Наразі слідчі встановлюють обставини події, проводять допити свідків, експертизи та огляд місця аварії. Досудове розслідування триває.

У поліції додали, що ініційовано службове розслідування.

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