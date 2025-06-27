На Одещині військовослужбовець у СЗЧ пропонував прикордоннику $2500 за перетин Дністра

Військовослужбовець, який самовільно залишив частину, планував виїхати до сусідньої країни.

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На Одещині правоохоронці викрили спробу організації незаконного переправлення осіб через кордон з Молдовою. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Військовослужбовець, який самовільно залишив частину, планував виїхати до сусідньої країни.

«За $2500 він запропонував прикордоннику посприяти – зокрема, доставкою до кордону та наданням плавзасобу для подолання Дністра. У разі успіху, обіцяв залучити до схеми й інших військових у СЗЧ», - заявили прикордонники.

Правопорушника затримали під час передачі коштів в одному з населених пунктів Одещини. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави в 302 тис. грн.

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