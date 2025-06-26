Розірвання шлюбу — куди звертатися і які документи потрібні

Розлучення в Україні має чітко визначений порядок: де оформлюється, які документи потрібні та коли шлюб вважається припиненим.

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У період воєнного стану питання зміни сімейного стану залишається актуальним для багатьох громадян. Процедура розірвання шлюбу має чітко визначений правовий порядок, який залежить від обставин, наявності дітей та згоди подружжя. Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповіло, як правильно оформити розірвання шлюбу, куди звертатися, та які нюанси слід враховувати.

Порядок і підстави припинення шлюбу регулюються главою 11 Сімейного кодексу України. Згідно з нормами, шлюб припиняється внаслідок його розірвання або у разі смерті одного з подружжя.

У випадку розірвання шлюбу відповідні повноваження мають органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) або суд — залежно від обставин.

Через органи ДРАЦС розірвання можливе лише за спільною заявою подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, та за наявності взаємної згоди. Якщо ж ці умови не виконані, оформлення розірвання можливе виключно через суд.

Окрім спільної заяви, підставами для розірвання шлюбу через органи ДРАЦС є:

рішення суду про розірвання шлюбу, ухвалене до набрання чинності Законом «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», яке набрало законної сили;

заява одного з подружжя разом із рішенням суду про визнання іншого безвісно відсутнім або недієздатним.

У разі, якщо один із подружжя не може подати заяву особисто, з поважної причини — це може зробити другий, маючи на руках нотаріально засвідчену заяву або інший прирівняний документ.

Важливо: шлюб може бути розірваний незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Для громадян України, які постійно проживають за кордоном, процедура реєстрації розірвання шлюбу здійснюється через дипломатичні або консульські установи України.

Факт розірвання шлюбу підтверджується:

свідоцтвом про розірвання шлюбу — у разі оформлення через ДРАЦС;

рішенням суду, яке набрало законної сили — у разі судового порядку.

Після набрання законної сили рішення суду про розірвання шлюбу, документ передається до органу ДРАЦС за місцем ухвалення. На підставі цього вносяться відповідні відомості до Державного реєстру актів цивільного стану та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

Особа, яка змінила прізвище під час укладання шлюбу, має право після його припинення залишити його або повернутись до дошлюбного.

У разі смерті одного з подружжя (або його оголошення померлим у судовому порядку) державна реєстрація припинення шлюбу не проводиться. Реєструється лише факт смерті, і документом, що підтверджує сімейний стан вдівця (вдови), є свідоцтво про смерть.

Для подання заяви про розірвання шлюбу через орган ДРАЦС подружжя, яке не має дітей, має подати:

паспорти;

свідоцтво про шлюб;

квитанцію про сплату державного мита.

Реєстрація розірвання проводиться через один місяць після подання заяви, якщо її не відкликано.

Шлюб вважається припиненим:

у випадку державної реєстрації — у день реєстрації;

у випадку судового розгляду — у день набрання чинності рішенням суду.

Варто також враховувати специфіку воєнного часу. Згідно з п. 15 глави 1 розділу ІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Мін’юсту від 18.10.2000 № 52/5, у період воєнного стану реєстрацію можна провести в будь-якому ДРАЦС, незалежно від місця проживання — за зверненням заявників.

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