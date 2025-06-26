Расторжение брака – куда обращаться и какие документы нужны

Развод в Украине имеет четко определенный порядок: где оформляется, какие документы нужны и когда брак считается прекращенным.

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В период военного положения вопрос изменения семейного статуса остаётся актуальным для многих граждан. Процедура расторжения брака имеет чётко определённый правовой порядок, который зависит от обстоятельств, наличия детей и согласия супругов. Южное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало, как правильно оформить расторжение брака, куда обращаться и какие нюансы следует учитывать.

Порядок и основания прекращения брака регулируются главой 11 Семейного кодекса Украины. Согласно нормам, брак прекращается в результате его расторжения либо в случае смерти одного из супругов.

В случае расторжения брака соответствующие полномочия имеют органы государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) или суд — в зависимости от обстоятельств.

Через органы ЗАГС расторжение возможно только по совместному заявлению супругов, не имеющих совместных несовершеннолетних детей, и при наличии взаимного согласия. Если эти условия не соблюдены, оформление расторжения возможно исключительно через суд.

Кроме совместного заявления, основаниями для расторжения брака через органы ГРАГС являются:

решение суда о расторжении брака, принятое до вступления в силу Закона «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которое вступило в законную силу;

заявление одного из супругов вместе с решением суда о признании другого безвестно отсутствующим или недееспособным.

В случае, если один из супругов не может подать заявление лично по уважительной причине — это может сделать второй, имея на руках нотариально заверенное заявление или другой приравненный документ.

Важно: брак может быть расторгнут независимо от наличия имущественного спора между супругами.

Для граждан Украины, постоянно проживающих за границей, процедура регистрации расторжения брака осуществляется через дипломатические или консульские учреждения Украины.

Факт расторжения брака подтверждается:

свидетельством о расторжении брака — в случае оформления через ГРАГС;

решением суда, вступившим в законную силу — в случае судебного порядка.

После вступления в законную силу решения суда о расторжении брака, документ передаётся в орган ГРАГС по месту вынесения. На его основании вносятся соответствующие сведения в Государственный реестр актов гражданского состояния и проставляется отметка в актовой записи о браке.

Лицо, изменившее фамилию при заключении брака, имеет право после его прекращения сохранить её либо вернуться к добрачной фамилии.

В случае смерти одного из супругов (или объявления его умершим в судебном порядке) государственная регистрация прекращения брака не проводится. Регистрируется только факт смерти, а документом, подтверждающим семейное положение вдовца (вдовы), является свидетельство о смерти.

Для подачи заявления о расторжении брака через орган ГРАГС супруги, не имеющие детей, должны подать:

паспорта;

свидетельство о браке;

квитанцию об уплате государственного сбора.

Регистрация расторжения проводится через месяц после подачи заявления, если оно не отозвано.

Брак считается прекращённым:

в случае государственной регистрации — в день регистрации;

в случае судебного разбирательства — в день вступления в силу решения суда.

Следует также учитывать специфику военного времени. Согласно п. 15 главы 1 раздела II Правил государственной регистрации актов гражданского состояния, утверждённых приказом Минюста от 18.10.2000 № 52/5, в период военного положения регистрацию можно провести в любом ЗАГСе, независимо от места проживания — по обращению заявителей.

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