Украина получит 42,5 млн евро на восстановление поврежденной арки Чернобыльской АЭС

ЕС, Франция и Великобритания финансируют ремонт конфайнмента на Чернобыльской АЭС.

Фото: Facebook / Светлана Гринчук

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Международные партнеры объявили о выделении 42,5 млн евро для восстановления нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, поврежденного российскими войсками 14 февраля. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Средства предоставили Великобритания (6,9 млн евро), Европейская комиссия (25 млн евро) и Франция (10,6 млн евро), о чем было объявлено во время заседания Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне. Дополнительно 5 млн евро в рамках Грантового соглашения №5 направлено на анализ повреждений НБК и временный ремонт.

На заседании обсудили планы временного и полного восстановления функциональности арки. Ассамблея отметила прогресс Украины в обследовании конструкций и подготовительных работах, но отметила, что расходы могут превышать имеющиеся ресурсы, поэтому нужна дополнительная поддержка и экспертиза международных организаций.

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