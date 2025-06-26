Кабмин в изменениях в бюджет предлагает предусмотреть 1,7 млн расходов на еще не созданный Специализированный административный суд

Отбор судей нового Специализированного административного суда может занять не один год, сам суд не создан как юрлицо, но правительство уже предусмотрело на него в изменениях в бюджет 1,76 млн грн расходов.

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Кабмин планирует предусмотреть в законопроекте об изменениях в государственный бюджет на 2025 год средства на еще не созданный как юридическое лицо Специализированный административный суд.

Как известно, по требованию МВФ и других иностранных партнеров Украина приняла закон об основах формирования в Украине нового Специализированного административного суда. Он будет разделен на первую инстанцию – Специализированный окружной административный суд (СОАС) и апелляционную – Специализированный апелляционный административный суд (СААС). Речь идет о законопроекте 12368-1.

Однако, поскольку согласно Конституции сам суд учреждает Президент, теперь необходимо принять еще один законопроект Владимира Зеленского 13302, который и запустит процедуру его создания. Сейчас он еще не принят, но рекомендован к принятию во втором чтении. То есть, СОАС и СААС пока не учреждены как юрлица, так как принятого закона об их создании нет.

Тем не менее, как свидетельствует сравнительная таблица изменений, которую опубликовал первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, Кабмин в изменениях в бюджет на 2025 год уже заложил на новый суд средства. На СОАС – 880,4 тысячи грн. На СААС – 880,3 тысячи грн. То есть, в общей сложности 1,76 млн грн дополнительных расходов.

Следует отметить, что процедура отбора судей такого суда также не будет быстрой и может занять не один год. Следовательно, сам суд может начать работу не ранее, чем в 2026 году.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», основная задача этого суда будет заключаться в том, чтобы рассматривать жалобы на различные конкурсные отборы руководителей государственных органов, которые проводятся при решающей роли международных экспертов – в частности, конкурсов на директоров НАБУ и БЭБ, руководителей САП, НАПК, АРМА и т.д. Очевидно, это делается для того, чтобы результаты таких конкурсных отборов «устояли» в судах.

Основной аргумент для создания суда – это получение средств от партнеров, а также выполнение рекомендаций Еврокомиссии.

Следует напомнить, что впервые об этом суде стало известно, когда представитель Белого дома передал на платформу доноров перечень требований к Украине относительно судебной реформы. Сейчас о создании этого суда уже говорится и в Плане реформ по инструменту получения средств Ukraine Facility (преимущественно кредитов, которые Украина должна будет возвращать), и в рекомендациях Еврокомиссии, и в Меморандуме с МВФ.

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда, и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Кроме того, для проверки добропорядочности кандидатов в СОАС и СААС предлагается создать отдельный Экспертный совет. Иностранные члены экспертного совета по проверке добропорядочности будущих судей СОАС и СААС будут получать по 200 евро в сутки каждый для найма жилья.

Таким образом, 30 дней работы одного члена экспертного совета по проверке добропорядочности кандидатов в новый спецсуд, который постоянно не проживает в Киеве, будет стоить бюджету 285 тысяч грн, а трех таких членов – 855 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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