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Псевдослужба поддержки Facebook – мошенники взламывают страницы, выманивая у пользователей данные для входа

20:07, 26 июня 2025
Госспецсвязи предупреждает о новой мошеннической схеме с фейковой службой поддержки Facebook.
Псевдослужба поддержки Facebook – мошенники взламывают страницы, выманивая у пользователей данные для входа
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Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупредила о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники выдают себя за службу поддержки Facebook, чтобы похищать данные и взламывать аккаунты пользователей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как действует схема?

Мошенники рассылают электронные письма, якобы от службы поддержки Facebook, с предупреждением о нарушении условий использования и угрозе блокировки аккаунта. Пользователей призывают перейти по ссылке для «проверки», которая ведет на поддельный сайт, имитирующий официальную страницу Facebook. Там людей просят ввести логин, пароль или код двухфакторной аутентификации. Полученные данные злоумышленники используют для похищения аккаунтов и дальнейших мошеннических действий.

Как защититься?

  • Не вводите логины, пароли или коды аутентификации на подозрительных сайтах.
  • Проверяйте URL-адрес и протокол сайта (официальные сайты используют HTTPS).

В Госспецсвязи призвали просматривать настоящие письма от Meta о безопасности аккаунта в настройках профиля Facebook в разделе «Пароль и безопасность» за последние 14 дней.

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мошенник Facebook

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