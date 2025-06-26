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Служебное письмо СБУ об «опасной» адвокатуре оказалось фейком — НААУ обратится к правоохранителям

12:57, 26 июня 2025
СБУ опровергла подлинность документа, приписываемого ее управлению, а адвокатское сообщество заявило о попытке дискредитации и требует расследования.
Служебное письмо СБУ об «опасной» адвокатуре оказалось фейком — НААУ обратится к правоохранителям
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Служба безопасности Украины официально опровергла подлинность документа, в котором шла речь о якобы угрожающих тенденциях в развитии института адвокатуры. Текст, который ранее был опубликован на малоизвестном сайте и распространен в Telegram-каналах, не является служебным письмом СБУ. Об этом говорится в ответе Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности на обращение Совета адвокатов Украины.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что в мае ресурс «Идальня.UA» обнародовал «служебное письмо», в котором говорилось о системных мерах, направленных на «обеспечение устойчивого функционирования института адвокатуры». Такие меры, согласно утверждению в документе, якобы осуществлялись Управлением СБУ в Сумской области на постоянной основе.

«Среди таких мер назывались сбор информации о адвокатах, адвокатских объединениях и их клиентах, выявление СМИ и рекламных агентств, размещающих рекламу адвокатских услуг (с целью дальнейшего воздействия на них), проведение профилактической и разъяснительной работы с адвокатами», — рассказали в НААУ.

Эта информация стала основанием для внеочередного заседания Совета адвокатов Украины.

«Ведь если документ подлинный — это прямое нарушение Конституции и законов Украины. Если же фейковый — речь идет об инсинуации, которая вредит не только авторитету адвокатуры, но и государственному органу, именем которого распространяются манипуляции», — подчеркнули там.

В обоих случаях ситуация, по мнению адвокатского самоуправления, требовала правовой оценки и реакции.

Председатель НААУ, РАУ Лидия Изовитова инициировала официальное обращение в Службу безопасности Украины.

Она указала на признаки скоординированной кампании по дискредитации адвокатуры, которая может быть связана с актуальными законодательными инициативами по усилению гарантий адвокатской деятельности.

Согласно официальному письму департамента Службы безопасности, обнародованный в мае документ от ее имени «не является официальным документом (служебным письмом) Службы безопасности Украины или его электронной копией».

Как отмечается, «документ не содержит обязательных для делопроизводства реквизитов: официального бланка, даты, регистрационного номера, грифа секретности, сведений об исполнителе».

Также в Службе безопасности сообщили, что полученная от Совета адвокатов Украины информация была учтена подразделениями СБУ в оперативно-служебной деятельности.

Таким образом, СБУ опровергает подлинность распространенного документа.

«Тем не менее, вызовы, с которыми столкнулась адвокатура в связи с данной ситуацией, остаются актуальными — как в части пределов допустимого в публичной коммуникации от имени силовых структур, так и в части механизмов обеспечения независимости института адвокатуры. Поэтому НААУ обратится в правоохранительные органы с сообщением о совершении уголовного правонарушения», — подчеркивает Национальная ассоциация адвокатов.

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