Службовий лист СБУ про «небезпечну» адвокатуру виявився фейком — НААУ звернеться до правоохоронців

СБУ спростувала автентичність документа, що приписувався її управлінню, а адвокатська спільнота заявила про спробу дискредитації та вимагає розслідування.

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Служба безпеки України офіційно заперечила справжність документа, в якому йшлося про начебто загрозливі тенденції у розвитку інституту адвокатури. Текст, який був оприлюднений раніше на маловідомому сайті та поширений у Telegram-каналах, не є службовим листом СБУ. Про це йдеться у відповіді Департаменту захисту національної державності Служби безпеки на звернення Ради адвокатів України.

У Національній асоціації адвокатів України розповіли, що у травні ресурс Ідальня.UA. оприлюднив «службовий лист», у якому йшлося про системні заходи, які спрямовані на «забезпечення сталого функціонування інституту адвокатури». Такі заходи, за твердженням у документі, нібито здійснювалися Управлінням СБУ у Сумській області на постійній основі.

«Серед таких заходів називалися збір інформації про адвокатів, адвокатські об’єднання та їхніх клієнтів, виявлення ЗМІ та рекламних агентств, що розміщують рекламу послуг адвокатів (з метою подальшого на них впливу), проведення профілактичної і роз’яснювальної роботи з адвокатами», — розповіли у НААУ.

Ця інформація стала підставою для позачергового засідання Ради адвокатів України.

«Адже якщо документ є справжнім, то це — пряме порушення Конституції та законів України. Якщо ж фейковим — мова йде про інсинуацію, яка завдає шкоди не лише авторитету адвокатури, а й державного органу, ім’ям якого поширюють маніпуляції», — наголосили там.

В обох випадках ситуація, на думку адвокатського самоврядування, вимагала правової оцінки та реакції.

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова ініціювала офіційне звернення до Служби безпеки України.

Вона вказала на ознаки скоординованої кампанії з дискредитації адвокатури, яка може бути пов’язана з актуальними законодавчими ініціативами щодо посилення гарантій адвокатської діяльності.

Згідно з офіційним листом департаменту Служби безпеки, оприлюднений у травні документ від її імені «не є офіційним документом (службовим листом) Служби безпеки України або його електронною копією.

Як зазначається, «документ не містить обов’язкових для діловодства реквізитів: офіційного бланка, дати, реєстраційного номера, грифа секретності, відомостей стосовно виконавця».

Також у Службі безпеки поінформували, що отриману від Ради адвокатів України інформацію було враховано в оперативно-службовій діяльності підрозділів.

Таким чином, СБУ заперечує справжність поширеного документа.

«Проте виклики, які постали перед адвокатурою у зв’язку з цією ситуацією, залишаються актуальними — як щодо меж допустимого у публічній комунікації від імені силових структур, так і щодо механізмів гарантування незалежності інституту адвокатури. Тому НААУ звернеться до правоохоронних органів із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення», — наголошує Національна асоціація адвокатів.

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