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Віталій Безгін прокоментував суть свого законопроекту щодо особливостей організації місцевих виборів

12:47, 26 червня 2025
Зміни до Виборчого кодексу, за його словами, запропоновані для уникнення політичних баталій у громадах до 50 тисяч осіб.
Віталій Безгін прокоментував суть свого законопроекту щодо особливостей організації місцевих виборів
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13419 про внесення змін до Виборчого кодексу щодо окремих особливостей організації місцевих виборів.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Віталій Безгін, Олександр Аліксійчук, Павло Бакунець, Соломія Бобровська та інші.

Віталій Безгін пояснив, що законопроект спрямований на те, щоб у малих громадах не було «партизації».

«Останні 5 років показали, що впровадження глибокої партизації та партійні впливи на місцеве самоврядування в громадах від 10 тисяч мали негативні наслідки.

Замість господарських питань ми перейшли до політичних баталій навіть на найнижчому рівні.

Ще одним негативним наслідком стало фокусування місцевих депутатів на центральних садибах із більшою чисельністю виборців та зменшення уваги до віддалених населених пунктів.

Взагалі, єдиною перевагою такої системи можна хіба назвати відсутність проблеми заміщення депутатів у період воєнного стану. Але і тут не все так просто через політичні ігри.

Про цю проблему давно і активно говорять Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад та Всеукраїнська асоціація громад. А під час консультацій щодо оновлення концепції децентралізації Олександр Корінний прямо наголосив, що вирішення цієї проблеми, є принциповою позицією асоціації по вдосколенню запропонованого документу.

Саме тому, разом з колегами ми зареєстрували законопроект 13419, який прибирає партизацію в громадах до 50 тисяч виборців», зазначив він.

Разом з тим, за словами Безгіна, Верховна Рада наразі не буде його розглядати, «оскільки це виборче-політичне питання, якому не місце в порядку денному парламенту країни під час війни».

«Але це важливий політичний сигнал і проект в пакет змін, які будуть ухвалені під час підготовки до повоєнних виборів, коли б вона не була. Але спочатку, звісно, зберегти державність», підкреслив Безгін.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект вибори

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Віталій Безгін прокоментував суть свого законопроекту щодо особливостей організації місцевих виборів

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