Виталий Безгин прокомментировал суть своего законопроекта об особенностях организации местных выборов

Изменения в Избирательный кодекс, по его словам, предложены для избежания политических баталий в общинах до 50 тысяч человек.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13419 о внесении изменений в Избирательный кодекс относительно отдельных особенностей организации местных выборов. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Виталий Безгин, Александр Аликсийчук, Павел Бакунец, Соломия Бобровская и другие.

Виталий Безгин объяснил, что законопроект направлен на то, чтобы в малых общинах не было «партизации».

«Последние 5 лет показали, что внедрение глубокой партизации и партийные влияния на местное самоуправление в общинах от 10 тысяч имели негативные последствия.

Вместо хозяйственных вопросов мы перешли к политическим баталиям даже на самом низком уровне.

Еще одним негативным последствием стало фокусирование местных депутатов на центральных усадьбах с большей численностью избирателей и уменьшение внимания к отдаленным населенным пунктам.

Вообще, единственным преимуществом такой системы можно разве назвать отсутствие проблемы замещения депутатов в период военного положения. Но и здесь не все так просто из-за политических игр.

Об этой проблеме давно и активно говорят Всеукраинская Ассоциация объединенных территориальных общин и Всеукраинская ассоциация общин. А во время консультаций по обновлению концепции децентрализации Александр Коринной прямо подчеркнул, что решение этой проблемы является принципиальной позицией ассоциации по усовершенствованию предложенного документа.

Именно поэтому вместе с коллегами мы зарегистрировали законопроект 13419, который убирает партизацию в общинах до 50 тысяч избирателей», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Безгина, Верховная Рада пока не будет его рассматривать, «поскольку это избирательно-политический вопрос, которому не место в повестке дня парламента страны во время войны».

«Но это важный политический сигнал и проект в пакет изменений, которые будут приняты во время подготовки к послевоенным выборам, когда бы она ни была. Но сначала, конечно, сохранить государственность», — подчеркнул Безгин.

Автор: Наталя Мамченко

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