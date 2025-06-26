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ВСП уволил судью Верхнеднепровского райсуда Днепропетровской области Сергея Бурхана

13:31, 26 июня 2025
Судья уволен за совершение существенного дисциплинарного проступка.
ВСП уволил судью Верхнеднепровского райсуда Днепропетровской области Сергея Бурхана
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Высший совет правосудия принял решение уволить Бурхана Сергея Михайловича с должности судьи Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом сообщает ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая приняла решение привлечь судью Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области Сергея Бурхана к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого пренебрежения обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи либо выявило его несоответствие занимаемой должности (статья 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для освобождения судьи от должности являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи либо выявило его несоответствие занимаемой должности.

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судья увольнение ВСП

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