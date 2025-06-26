ВРП звільнила суддю Верхньодніпровського райсуду Дніпропетровської області Сергія Бурхана

Суддю звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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Вища рада правосуддя вирішила звільнити Бурхана Сергія Михайловича з посади судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомляє ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Сергія Бурхана до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (стаття 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

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