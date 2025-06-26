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Угорщина оголосила результати «референдуму» щодо вступу України в ЄС – 95% проти

13:13, 26 червня 2025
У МЗС України назвали дійство недемократичним.
Угорщина оголосила результати «референдуму» щодо вступу України в ЄС – 95% проти
Фото: Telex
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Угорський уряд оголосив результати так званого референдуму Voks2025 щодо вступу України до Європейського Союзу, повідомляє видання Telex. За словами прем’єр-міністра Віктора Орбана, у голосуванні взяли участь 2,278 млн осіб, з яких 95% (2,168 млн) висловилися проти вступу України до ЄС, а 5% підтримали його. Оголошення результатів відбулося напередодні саміту ЄС.

Видання зазначає, що це було не референдум, а опитування громадської думки, подібне до національних консультацій, яке не має юридичної сили та використовується як політичний інструмент. Достовірність даних викликає сумніви, оскільки перевірка показала можливість повторного голосування з різних email-адрес. Заявлена явка становить лише 29% від 7,8 млн виборців, зареєстрованих на виборах до Європарламенту минулого року.

Опозиційний лідер Петер Мадяр, голова партії «Тиса», назвав «референдум» провальним, стверджуючи, що реальна кількість учасників не перевищує 600 тисяч. У МЗС України заявили, що опитування Voks2025 мало маніпулятивний характер і не відповідає принципам демократії, відкритості та прозорості.

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ЄС МЗС Угорщина

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