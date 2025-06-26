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Венгрия объявила результаты «референдума» по вступлению Украины в ЕС – 95% против

13:13, 26 июня 2025
В МИД Украины назвали действо недемократическим.
Венгрия объявила результаты «референдума» по вступлению Украины в ЕС – 95% против
Фото: Telex
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Венгерское правительство объявило результаты так называемого референдума Voks2025 по вступлению Украины в Европейский Союз, сообщает издание Telex. По словам премьер-министра Виктора Орбана, в голосовании приняли участие 2,278 млн человек, из которых 95% (2,168 млн) высказались против вступления Украины в ЕС, а 5% поддержали его. Объявление результатов состоялось накануне саммита ЕС.

Издание отмечает, что это был не референдум, а опрос общественного мнения, подобный национальным консультациям, который не имеет юридической силы и используется как политический инструмент. Достоверность данных вызывает сомнения, поскольку проверка показала возможность повторного голосования с разных email-адресов. Заявленная явка составляет лишь 29% от 7,8 млн избирателей, зарегистрированных на выборах в Европарламент в прошлом году.

Оппозиционный лидер Петер Мадьяр, председатель партии «Тиса», назвал «референдум» провальным, утверждая, что реальное количество участников не превышает 600 тысяч. В МИД Украины заявили, что опрос Voks2025 имел манипулятивный характер и не соответствует принципам демократии, открытости и прозрачности.

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ЕС МИД Венгрия

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