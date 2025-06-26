Практика судів
  1. В Україні

Псевдослужба підтримки Facebook – шахраї зламують сторінки, виманюючи в користувачів дані для входу

20:07, 26 червня 2025
Держспецзв’язку попереджає про нову шахрайську схему з фейковою службою підтримки Facebook.
Псевдослужба підтримки Facebook – шахраї зламують сторінки, виманюючи в користувачів дані для входу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про нову шахрайську схему, у якій зловмисники видають себе за службу підтримки Facebook, щоб викрадати дані та зламувати акаунти користувачів. Про це повідомила пресслужба відомства.

Як діє схема?

Шахраї розсилають електронні листи, нібито від служби підтримки Facebook, із попередженням про порушення умов використання та загрозу блокування акаунту. Користувачів закликають перейти за посиланням для «перевірки», яке веде на підроблений сайт, що імітує офіційну сторінку Facebook. Там людей просять ввести логін, пароль або код двофакторної автентифікації. Отримані дані зловмисники використовують для викрадення акаунтів і подальших шахрайських дій.

Як захиститися?

  • Не вводьте логіни, паролі чи коди автентифікації на підозрілих сайтах.
  • Перевіряйте URL-адресу та протокол сайту (офіційні сайти використовують HTTPS).

У Держспецзв’язку закликали переглядати справжні листи від Meta про безпеку акаунту в налаштуваннях профілю Facebook у розділі «Пароль і безпека» за останні 14 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай Facebook

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстрували законопроекти про компенсацію інвестицій через податки

Інвестиційні проекти, які можна буде компенсувати через податки, мають бути реалізовані у переробній промисловості.

Служба судової охорони опинилася у кадровій кризі – не вистачає більше 60% особового складу

Кожного місяця звільняються 20-25 співробітників Судової охорони, а заробітна плата складає менше 15 тисяч гривень на місяць.

Чоловік не зміг довести, що 12 років не знав про укладення його дружиною договору дарування, а не договору купівлі-продажу – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що позивач мав довести неможливість дізнатися про укладення удаваного правочину раніше.

Кабмін у змінах до бюджету пропонує передбачити 1,7 млн видатків на ще не створений Спеціалізований адміністративний суд

Добір суддів нового Спеціалізованого адміністративного суду може зайняти не один рік, сам суд не створений як юрособа, але уряд вже передбачив на нього у змінах до бюджету 1,76 млн грн видатків.

Підприємства з переліку Міноборони Defence City отримають гарантії захисту від кримінального переслідування

Для підприємств, яких Міноборони включить до переліку Defence City, виконання оборонного контракту буде вважатися обставиною, яка виключає кримінальну протиправність діяння – Арахамія, Гетманцев та інші зареєстрували пакет законопроектів, який передбачає зміни до КК та КПК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду