Псевдослужба підтримки Facebook – шахраї зламують сторінки, виманюючи в користувачів дані для входу

Держспецзв’язку попереджає про нову шахрайську схему з фейковою службою підтримки Facebook.

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про нову шахрайську схему, у якій зловмисники видають себе за службу підтримки Facebook, щоб викрадати дані та зламувати акаунти користувачів. Про це повідомила пресслужба відомства.

Як діє схема?

Шахраї розсилають електронні листи, нібито від служби підтримки Facebook, із попередженням про порушення умов використання та загрозу блокування акаунту. Користувачів закликають перейти за посиланням для «перевірки», яке веде на підроблений сайт, що імітує офіційну сторінку Facebook. Там людей просять ввести логін, пароль або код двофакторної автентифікації. Отримані дані зловмисники використовують для викрадення акаунтів і подальших шахрайських дій.

Як захиститися?

Не вводьте логіни, паролі чи коди автентифікації на підозрілих сайтах.

Перевіряйте URL-адресу та протокол сайту (офіційні сайти використовують HTTPS).

У Держспецзв’язку закликали переглядати справжні листи від Meta про безпеку акаунту в налаштуваннях профілю Facebook у розділі «Пароль і безпека» за останні 14 днів.

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