Кабмін у змінах до бюджету пропонує передбачити 1,7 млн видатків на ще не створений Спеціалізований адміністративний суд

Добір суддів нового Спеціалізованого адміністративного суду може зайняти не один рік, сам суд не створений як юрособа, але уряд вже передбачив на нього у змінах до бюджету 1,76 млн грн видатків.

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Кабмін планує передбачити у законопроекті про зміни до державного бюджету на 2025 рік кошти на ще не створений як юридична особа Спеціалізований адміністративний суд.

Як відомо, на вимогу МВФ та інших іноземних партнерів Україна прийняла закон про засади формування в Україні нового Спеціалізованого адміністративного суду. Він буде розділений на першу інстанцію – Спеціалізований окружний адміністративний суд (СОАС) та апеляційну – Спеціалізований апеляційний адміністративний суд (СААС). Йдеться про законопроект 12368-1.

Однак, оскільки згідно Конституції сам суд засновує Президент, тепер необхідно ухвалити ще один законопроект Володимира Зеленського 13302, який і запустить процедуру його створення. Наразі його ще не ухвалили, але рекомендували до прийняття в другому читанні.

Тобто, СОАС та СААС поки не засновані як юрособи, адже прийнятого закону про їх створення немає.

Втім, як свідчить порівняльна таблиця змін, яку опублікував перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, Кабмін у змінах до бюджету на 2025 рік вже заклав на новий суд кошти. На СОАС – 880,4 тисячі грн. На СААС – 880,3 тисячі грн. Тобто, загалом 1,76 млн грн додаткових видатків.

Слід зауважити, що процедура добору суддів такого суду також не буде швидкою, і може зайняти не один рік. Отже, сам суд може почати роботу не раніше, ніж у 2026 році.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», основне завдання цього суду буде полягати у тому, щоб розглядати скарги на різні конкурсні відбори очільників державних органів, які проводяться за вирішальної ролі міжнародних експертів – зокрема конкурсів на директорів НАБУ та БЕБ, очільників САП, НАЗК, АРМА тощо. Вочевидь, це робиться для того, аби результати таких конкурсних відборів «встояли» в судах.

Основний аргумент для створення суду – це отримання коштів від партнерів, а також виконання рекомендацій Єврокомісії.

Слід нагадати, що вперше про цей суд стало відомо, коли представник Білого дому передав на платформу донорів перелік вимог до України стосовно судової реформи. Нині про створення цього суду вже йдеться і у Плані реформ за інструментом отримання коштів Ukraine Facility (переважно кредитів, які Україна повинна буде повертати), і у рекомендаціях Єврокомісії, і у Меморандумі з МВФ.

Втім, як писала «Судово-юридична газета», уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібні два нових адміністративних суди, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Крім того, для перевірки доброчесності кандидатів у СОАС та СААС пропонується утворити окрему Експертну раду.

Іноземні члени експертної ради з перевірки доброчесності майбутніх суддів СОАС та СААС будуть отримувати по 200 євро на добу кожен для найму житла.

Отже, 30 днів роботи одного члена експертної ради з перевірки доброчесності кандидатів до нового спецсуду, який постійно не проживає у Києві, буде вартувати бюджету 285 тисяч грн, а трьох таких членів – 855 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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