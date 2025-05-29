Іноземні члени експертної ради з перевірки доброчесності майбутніх суддів СОАС та СААС будуть отримувати по 200 євро на добу для найму житла

30 днів роботи одного члена експертної ради з перевірки доброчесності кандидатів до нового спецсуду, який постійно не проживає у Києві, буде вартувати бюджету 285 тисяч грн, а трьох таких членів – 855 тисяч грн.

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Добові витрати на проживання у Києві трьох іноземних членів Експертної ради, яка відбиратиме майбутніх суддів СОАС та СААС, вартуватимуть 600 євро. Відповідний порядок компенсації витрат на проживання та переїзд членам Експертної ради затвердив Кабмін постановою №609.

Нагадаємо, експертна рада створюється для перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС).

Комітет з питань правової політики 27 травня рекомендував парламенту прийняти законопроект Володимира Зеленського 13302 про створення СОАС та СААС. Наразі вже прийнятий законопроект 12368-1, яким встановлено, що протягом 3 років для встановлення відповідності критеріям доброчесності діє Експертна рада, до складу якої входять 3 особи від Ради суддів України і 3 людини від міжнародних та іноземних організацій.

Ці експерти відповідно до закону мають право на компенсацію їм витрат з бюджету.

Отже, Кабмін затвердив цей розмір компенсації.

Так, членам Експертної ради, які постійно не проживають у Києві, на час виконання ними своїх повноважень компенсуються витрати на:

оплату вартості проживання в готелях або інших об’єктах, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), інших житлових приміщеннях;

переїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків та інших витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків та страхових платежів на транспорті) до Києва і назад.

Членам Експертної ради компенсуються витрати на найм житлового приміщення з розрахунку вартості одного номера (місця) в готелі, іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання на час виконання ними своїх повноважень.

Гранична сума витрат з урахуванням суми бронювання на найм житлового приміщення на добу, що компенсується членам Експертної ради, не може перевищувати еквівалент 200 євро (наразі 9500 грн).

Отже, іноземні члени, а також члени Експертної ради від РСУ, які не мають постійного місця проживання у Києві, зможуть отримати компенсацію кожен до 200 євро на добу на проживання.

Таким чином, один повноцінний місяць роботи (30 днів) одного члена експертної ради, який не проживає у Києві, буде вартувати бюджету 285 тисяч грн. Трьох таких членів – 855 тисяч грн.

До того ж, Кабміну визначив, що їм будуть компенсувати витрати на подорож до Києва.

Так, відповідно до порядку витрати на переїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання квитків) членам Експертної ради до Києва і назад компенсуються в розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом з урахуванням усіх витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків та страхових платежів на транспорті.

Витрати на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого не входить до вартості квитка того виду транспорту, яким скористався член Експертної ради, компенсуються згідно з оригіналами підтвердних документів.

Компенсація витрат на проживання та переїзд членам Експертної ради здійснюється ДСА за кошти спеціального фонду державного бюджету, джерелами формування якого є надходження судового збору та надходження від звернення застави в дохід держави, в національній валюті за офіційним обмінним курсом на день звернення за виплатою компенсації, на підставі письмової заяви члена Експертної ради до ДСА, складеної українською мовою.

Перерахування коштів здійснюється на зазначений у письмовій заяві рахунок члена Експертної ради, відкритий у банку України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібні два нових адміністративних суди, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Також нагадаємо, що Рада суддів України 1 травня 2025 року визначилася зі списком 9 претендентів на три вакантні посади членів Експертної ради по квоті РСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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