Через два тижні ми зрозуміємо, чи хоче Путін припинити війну — Трамп

Дональд Трамп вчергове заявив про два тижні, щоб зрозуміти, чи хоче Путін припинити війну.

Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати розраховують протягом двох тижнів зрозуміти, чи хоче Путін припинити війну в Україні.

"Я повідомлю вам протягом двох тижнів, чи Путін нас дурить, чи ні. Якщо так — ми відреагуємо по-іншому. Путін грає з вогнем", — заявив Трамп.

Також він додав, що розчарований подіями в Україні.

Крім цього, Трамп заявив, що не вводить санкції против РФ, щоб не зірвати мирну угоду, та додав, що готовий до тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським і Путіним.

Нагадаємо, що Трамп відреагував на масовані обстріли України з боку РФ. Він заявив, що глибоко незадоволений діями Путіна.

Як писало видання The Wall Street Journal, Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки розчарований діями Путіна.

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