Через две недели мы поймем, хочет ли Путин прекратить войну — Путин

Дональд Трамп в очередной раз заявил о двух неделях, чтобы понять, хочет ли Путин прекратить войну.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты рассчитывают в течение двух недель понять, хочет ли Путин прекратить войну в Украине.

"Я сообщу вам в течение двух недель, дурит ли Путин нас, или нет. Если да — мы отреагируем по-другому. Путин играет с огнем", — заявил Трамп.

Также он добавил, что разочарован событиями в Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что не вводит санкции против РФ, чтобы не сорвать мирное соглашение, и добавил, что готов к трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и Путиным.

Напомним, что Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины со стороны РФ. Он заявил, что глубоко недоволен действиями Путина.

Как сообщало издание The Wall Street Journal, Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он разочарован действиями Путина.

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