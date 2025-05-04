Рада суддів визначилася зі списком претендентів на посади членів Експертної ради — відомі прізвища

Хто саме буде представляти РСУ у складі Експертної ради та допомагати з відбором суддів нових спеціалізованих адміністративних судів, вирішить ВККС.

Джерело фото: РСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України 1 травня 2025 року визначилася зі списком 9 претендентів на три вакантні посади членів Експертної ради по квоті РСУ.

Нагадаємо, що Експертна рада у складі трьох представників по квоті РСУ та трьох іноземних експертів, буде допомагати ВККС з перевіркою доброчесності кандидатів на посади суддів нових Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Президентський законопроект про утворення зазначених судів вже найближчим часом може з’явитися у Верховній Раді.

З повним списком претендентів на посади членів Експертної ради за квотою РСУ можна ознайомитися за посиланням.

Відповідно до рішення РСУ, рекомендовані для призначення на посади членів Експертної ради наступні кандидати (вони набрали щонайменше 13 голосів):

КАЛЬНИК Віталій Валерійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, член РСУ. Суддя отримав 22 голоси «за».

ЧОРНА Валерія Вікторівна – суддя Апеляційної палати ВАКС, член РСУ. Кандидатку підтримали 22 колеги.

КОБИЛЯНСЬКИЙ Костянтин Миколайович – суддя Окружного адміністративного суду міста Києва, член РСУ. «За» кандидата проголосували 21 член РСУ.

ГАНЕЧКО Олена Миколаївна – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, член РСУ. Кандидатуру судді підтримали 20 членів Ради суддів.

ГОЛОВЕНКО Олег Дмитрович – суддя Київського окружного адміністративного суду, член РСУ. Кандидат отримав 19 голосів «за».

ЧУМАЧЕНКО Тетяна Анатоліївна – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у відставці. Суддя у відставці отримала 17 голосів «за».

ЄЗЕРОВ Альберт Анатолійович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Суддя КАС ВС отримав 15 голосів «за».

КРАВЦОВ Сергій Олександрович – доцент кафедри цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого. Кандидата підтримали 15 представників суддівського самоврядування.

СИНЕЛЬНИКОВ Євген Володимирович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. За суддю КЦС ВС проголосували 13 членів РСУ.

Зазначимо, що одразу 5 кандидатів з 9 є членами РСУ.

Хто конкретно із зазначених претендентів стане членом Експертної ради, остаточно визначить вже Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.