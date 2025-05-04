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Совет судей определился со списком претендентов на должности членов Экспертного совета — известны фамилии

08:00, 4 мая 2025
Кто именно будет представлять Совет судей в составе Экспертного совета и помогать с отбором судей новых специализированных административных судов, решит ВККС.
Совет судей определился со списком претендентов на должности членов Экспертного совета — известны фамилии
Источник фото: Совет судей
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Совет судей Украины 1 мая 2025 года определился со списком  из 9 претендентов на три вакантные должности членов Экспертного совета по квоте Совета судей.

Напомним, что Экспертный совет в составе трех представителей по квоте Совета судей и трех иностранных экспертов будет помогать ВККС с проверкой добропорядочности кандидатов на должности судей новых Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Президентский законопроект о создании указанных судов в ближайшее время может появиться в Верховной Раде.

С полным списком претендентов на должности членов Экспертного совета по квоте ССУ можно ознакомиться по ссылке.

Согласно решению Совета судей, рекомендованы для назначения на должности членов Экспертного совета следующие кандидаты (они набрали не менее 13 голосов):

КАЛЬНИК Виталий Валерьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда, член ССУ. Судья получил 22 голоса "за".

ЧЕРНАЯ Валерия Викторовна – судья Апелляционной палаты ВАКС, член ССУ. Кандидатку поддержали 22 коллеги.

КОБЫЛЯНСКИЙ Константин Николаевич – судья Окружного административного суда города Киева, член ССУ. За кандидата проголосовали 21 член ССУ. 

ГАНЕЧКО Елена Николаевна – судья Шестого апелляционного административного суда, член ССУ. Кандидатуру судьи поддержали 20 членов Совета судей.

ГОЛОВЕНКО Олег Дмитриевич – судья Киевского окружного административного суда, член ССУ. Кандидат получил 19 голосов "за".

ЧУМАЧЕНКО Татьяна Анатольевна – судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда в отставке. Судья в отставке получила 17 голосов "за".

ЕЗЕРОВ Альберт Анатольевич – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Судья КАС ВС получил 15 голосов "за".

КРАВЦОВ Сергей Александрович – доцент кафедры гражданского судопроизводства, арбитража и международного частного права Национальной юридической академии им. Я. Мудрого. Кандидата поддержали 15 представителей судейского самоуправления.

СИНЕЛЬНИКОВ Евгений Владимирович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. За судью КГС ВС проголосовали 13 членов ССУ.

Отметим, что сразу 5 кандидатов из 9 являются членами Совета судей.

Кто конкретно из указанных претендентов станет членом Экспертного совета, окончательно определит Высшая квалификационная комиссия судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС Рада судей Украины РСУ

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