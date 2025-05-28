Комітет рекомендував прийняти законопроект Зеленського про створення спеціалізованих адміністративних судів

Правовий комітет парламенту рекомендував Раді схвалити законопроект Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроект 13302 про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС). Ініціатором законопроекту виступив Президент Володимир Зеленський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 29 квітня 2025 року Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо цього законопроекту, зазначивши, що зазначені суди необхідно створити в Україні, зокрема, з метою «виконання міжнародних зобов’язань» перед партнерами та донорами України.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що 26 лютого 2025 року Верховна Рада прийняла закон про правові засади утворення та функціонування СОАС та СААС, а 24 березня його підписав Президент (законопроект 12368-1).

Втім, як писала «Судово-юридична газета», уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібні два нових адміністративних суди, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Раніше ми повідомляли, що СОАС та СААС будуть надані приміщення у будівлі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38 (у минулому – бульвар Дружби Народів). Наразі за цією адресою знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

Для перевірки доброчесності кандидатів у СОАС та СААС пропонується утворити окрему Експертну раду.

Конкурс на зайняття посад суддів СОАС та СААС буде оголошено ВККС протягом місяця з дня набрання чинності законом щодо утворення цих двох судів (після вступу в силу закону, який вніс до Ради Президент).

Протягом 3 років для встановлення відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності діє Експертна рада. До складу Експертної ради входять:

3 особи, запропоновані Радою суддів України;

3 особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Експертна рада вважається утвореною та розпочинає діяльність за умови призначення до її складу щонайменше 4 членів, з яких щонайменше 2 запропоновані «міжнародниками». Засідання Експертної ради є повноважним за умови присутності на ньому не менше 4 членів.

Члени Експертної ради, які постійно не проживають у місті Києві, мають право на компенсацію витрат на проживання та переїзд за рахунок коштів державного бюджету.

Висновок Експертної ради про невідповідність кандидата на посаду судді СОАС, СААС критеріям доброчесності та/або професійної компетентності є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени, з яких щонайменше 2 запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Якщо Експертна рада ухвалила висновок про невідповідність кандидата, або не змогла ухвалити такий висновок у разі однакової кількості голосів «за» і «проти», питання відповідності кандидата критеріям виноситься на спеціальне спільне засідання ВККС та Експертної ради.

Рішення щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності та/або професійної компетентності ухвалюється більшістю голосів спільного складу ВККС та Експертної ради, за умови що за нього проголосували не менше 2 членів Експертної ради, запропонованих «міжнародниками». У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі.

СОАС та СААС розпочинають роботу за умови призначення щонайменше половини суддів відповідного суду.

Хто може стати суддею СОАС чи СААС

У конкурсі на зайняття вакантної посади судді Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) може брати участь особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у СОАС, а також відповідає одній із таких вимог:

має стаж роботи на посаді судді не менше 5 років;

має стаж професійної діяльності у сфері права на посадах державної служби категорії «А», «Б» в органах державної влади, повноваження яких поширюються на всю територію України, щонайменше 7 років;

має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в публічно-правових спорах в адміністративних судах щонайменше 7 років;

має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років;

має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених підпунктами 1– 4 цього пункту, щонайменше 7 років.

У конкурсі на зайняття вакантної посади судді Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду може брати участь особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у СААС, а також відповідає одній із таких вимог:

має стаж роботи на посаді судді не менше 7 років;

має стаж професійної діяльності у сфері права на посадах державної служби категорії «А», «Б» в органах державної влади, повноваження яких поширюються на всю територію України, щонайменше 9 років;

має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва у публічно-правових спорах в адміністративних судах щонайменше 9 років;

має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 9 років;

має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених підпунктами 1– 4 цього пункту, щонайменше 9 років.

Підсудність

Стаття 22 КАСУ доповнюється ч. 6, відповідно до якої Спеціалізованому окружному адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні адміністративні справи:

щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків, передбачених частинами 2 (тобто, крім оскарження рішень ЦВК, дій кандидатів на пост Президента), 4 (справи, які підсудні Верховному Суду) цієї статті 22, частиною першою статті 27 та статтями 286, 288 КАСУ;

за позовом АМКУ у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;

щодо здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа;

щодо скасування реєстрації політичної партії, про заборону політичної партії;

щодо оскарження рішень конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду керівника САП, першого заступника та заступника керівника САП, рішень комісії з аудиту ефективності САП

щодо оскарження рішень комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ, рішень Комісії з аудиту НАБУ;

щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору голови НАЗК;

щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору керівника АРМА;

щодо оскарження рішень конкурсної комісії з проведення конкурсу на директора БЕБ;

щодо оскарження рішень конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Державної митної служби;

щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів (КДКП).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.