Иностранные члены экспертного совета по проверке добропорядочности будущих судей СОАС и СААС будут получать по 200 евро в сутки на аренду жилья

30 дней работы одного члена экспертного совета по проверке добропорядочности кандидатов в новый спецсуд, который постоянно не проживает в Киеве, обойдутся бюджету в 285 тысяч грн, а трех таких членов — в 855 тысяч грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суточные расходы на проживание в Киеве трех иностранных членов Экспертного совета, который будет отбирать будущих судей Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС), составят 600 евро. Соответствующий порядок компенсации расходов на проживание и переезд членам Экспертного совета утвердил Кабмин постановлением №609.

Напоминаем, что экспертный совет создается для проверки добропорядочности кандидатов на должности судей СОАС и СААС.

Комитет по вопросам правовой политики 27 мая рекомендовал парламенту принять законопроект Владимира Зеленского 13302 о создании СОАС и СААС. На данный момент уже принят законопроект 12368-1, которым установлено, что в течение 3 лет для проверки соответствия критериям добропорядочности действует Экспертный совет, в состав которого входят 3 лица от Совета судей Украины и 3 лица от международных и иностранных организаций.

Эти эксперты, согласно закону, имеют право на компенсацию расходов из бюджета.

Таким образом, Кабмин утвердил размер этой компенсации.

Так, членам Экспертного совета, которые постоянно не проживают в Киеве, на время выполнения ими своих полномочий компенсируются расходы на:

оплату стоимости проживания в гостиницах или других объектах, предназначенных для предоставления услуг временного размещения (проживания), других жилых помещениях;

переезд (в том числе на перевозку багажа, бронирование транспортных билетов и другие расходы, связанные с приобретением проездных билетов и страховых платежей на транспорте) в Киев и обратно.

Членам Экспертного совета компенсируются расходы на аренду жилого помещения исходя из стоимости одного номера (места) в гостинице, другом жилом помещении за каждые сутки такого проживания на время выполнения ими своих полномочий.

Предельная сумма расходов с учетом суммы бронирования на аренду жилого помещения в сутки, которая компенсируется членам Экспертного совета, не может превышать эквивалент 200 евро (на данный момент 9500 грн).

Таким образом, иностранные члены, а также члены Экспертного совета от Совета судей Украины, которые не имеют постоянного места жительства в Киеве, смогут получить компенсацию до 200 евро в сутки на проживание.

Итого, один полноценный месяц работы (30 дней) одного члена экспертного совета, который не проживает в Киеве, обойдется бюджету в 285 тысяч грн. Трех таких членов — 855 тысяч грн.

Кроме того, Кабмин определил, что им будут компенсировать расходы на поездку в Киев.

Так, согласно порядку, расходы на переезд (в том числе на перевозку багажа, бронирование билетов) членам Экспертного совета в Киев и обратно компенсируются в размере стоимости проезда воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом с учетом всех расходов, связанных с приобретением проездных билетов и страховых платежей на транспорте.

Расходы на перевозку багажа сверх веса, стоимость перевозки которого не входит в стоимость билета того вида транспорта, которым воспользовался член Экспертного совета, компенсируются согласно оригиналам подтверждающих документов.

Компенсация расходов на проживание и переезд членам Экспертного совета осуществляется Государственной судебной администрацией за счет средств специального фонда государственного бюджета, источниками формирования которого являются поступления судебного сбора и поступления от обращения залога в доход государства, в национальной валюте по официальному обменному курсу на день обращения за выплатой компенсации, на основании письменного заявления члена Экспертного совета в ГСА, составленного на украинском языке.

Перечисление средств осуществляется на указанный в письменном заявлении счет члена Экспертного совета, открытый в банке Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Также напоминаем, что Совет судей Украины 1 мая 2025 года определился со списком 9 претендентов на три вакантные должности членов Экспертного совета по квоте Совета судей Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.