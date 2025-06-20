Парламенсткий комитет рекомендовал принять закон о создании новых спецадминсудов – СОАС и СААС

Комитет рекомендовал принять в целом закон авторства Владимира Зеленского о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Фото: rada.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом как закон законопроект 13302 о создании в Украине двух новых судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС).

Инициатором законопроекта выступил Президент Владимир Зеленский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия отметил, что указанные суды необходимо создать в Украине, в частности, с целью «выполнения международных обязательств» перед партнерами и донорами Украины.

Ранее, 26 февраля, Верховная Рада приняла закон, которым урегулировала правила создания и функционирования СОАС и СААС, а 24 марта его подписал Президент (законопроект 12368-1).

Однако поскольку сам суд учреждает Президент, теперь необходимо принять еще один законопроект 13302, который и запустит процедуру его создания.

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Ранее мы сообщали, что СОАС и СААС будут предоставлены помещения в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (в прошлом – бульвар Дружбы Народов). На данный момент по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

Для проверки добродетельности кандидатов в СОАС и СААС предлагается создать отдельный Экспертный совет.

Иностранные члены экспертного совета по проверке добросовестности будущих судей СОАС и СААС будут получать по 200 евро в сутки каждый на аренду жилья.

Таким образом, 30 дней работы одного члена экспертного совета, который постоянно не проживает в Киеве, обойдутся бюджету в 285 тысяч гривен. Если таких членов трое, то общие расходы составят 855 тысяч гривен.

Конкурс с решающей ролью партнеров

Конкурс на занятие должностей судей СОАС и СААС будет объявлен ВККС в течение месяца со дня вступления в силу закона об образовании этих двух судов (после вступления в силу закона, внесенного в Раду Президентом).

В течение 3 лет для установления соответствия критериям добродетельности и профессиональной компетентности действует Экспертный совет. В состав Экспертного совета входят:

3 лица, предложенные Советом судей Украины;

3 лица, предложенные международными и иностранными организациями.

Члены Экспертного совета, которые постоянно не проживают в городе Киеве, имеют право на компенсацию расходов на проживание и переезд за счет средств государственного бюджета.

Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи СОАС, СААС критериям добродетельности и/или профессиональной компетентности считается принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов, из которых не менее 2 предложены международными и иностранными организациями.

Если Экспертный совет принял заключение о несоответствии кандидата или не смог принять такое заключение в случае равного количества голосов «за» и «против», вопрос соответствия кандидата критериям выносится на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии кандидата критериям добродетельности и/или профессиональной компетентности принимается большинством голосов совместного состава ВККС и Экспертного совета при условии, что за него проголосовали не менее 2 членов Экспертного совета, предложенных «международниками». В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.

СОАС и СААС начинают работу при условии назначения не менее половины судей соответствующего суда.

Кто может стать судьей СОАС или СААС

В конкурсе на занятие вакантной должности судьи Специализированного окружного административного суда (СОАС) может участвовать лицо, которое соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи; по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в СОАС; а также соответствует одному из следующих требований:

имеет стаж работы на должности судьи не менее 5 лет;

имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права на должностях государственной службы категорий «А», «Б» в органах государственной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, не менее 7 лет;

имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, включая представительство в публично-правовых спорах в административных судах, не менее 7 лет;

имеет научную степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет;

имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в соответствии с требованиями, определенными подпунктами 1–4, не менее 7 лет.

Подсудность

Статья 22 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ) дополняется частью 6, согласно которой Специализированному окружному административному суду (СОАС) как суду первой инстанции подсудны административные дела:

об обжаловании актов, действий или бездействия Кабмина, министерств или других центральных органов исполнительной власти, Национального банка или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, кроме случаев, предусмотренных частями 2 (например, обжалование решений ЦИК и действий кандидатов на пост Президента) и 4 (дела, подсудные Верховному Суду) этой статьи, частью 1 статьи 27, а также статьями 286 и 288 КАСУ;

по иску Антимонопольного комитета Украины в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования;

по вопросам осуществления государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа;

о признании недействительной регистрации политической партии или запрете деятельности политической партии;

об обжаловании решений конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на должность руководителя САП, первого заместителя и заместителя руководителя САП, решений комиссии по аудиту эффективности САП;

об обжаловании решений комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ, решений комиссии по аудиту НАБУ;

об обжаловании решений конкурсной комиссии по отбору главы НАПК;

об обжаловании решений конкурсной комиссии по отбору руководителя АРМА;

об обжаловании решений конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ;

об обжаловании решений конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы;

об обжаловании актов, действий или бездействия органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (КДКП).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.