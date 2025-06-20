В США возле дома Тейлор Свифт нашли человеческие останки

Полиция расследует жуткую находку возле поместья американской звезды.

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В прибрежном районе Уотч-Хилл города Вестерли, штат Род-Айленд, неподалеку от дома американской певицы Тейлор Свифт, местные жители обнаружили на берегу часть человеческой ноги. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Правоохранители установили, что останки принадлежат 31-летнему Эрику Вайну из Массачусетса, исчезновение которого было зарегистрировано 18 апреля. По данным полиции, 10 апреля его автомобиль нашли неправильно припаркованным в Южном Кингстоне. Офис судебно-медицинской экспертизы Род-Айленда продолжает расследовать обстоятельства смерти, но пока следов насилия или преступления не обнаружено.

Примерно за три недели до этого в реке Сиконк в городе Потакет нашли тело неидентифицированного мужчины. Эти события вызвали беспокойство среди местных жителей, которые высказывают предположение о возможной причастности серийного убийцы. Однако полиция не подтверждает связь между двумя случаями.

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