У США біля будинку Тейлор Свіфт знайшли людські останки

Поліція розслідує моторошну знахідку біля маєтку американської зірки.

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У прибережному районі Вотч-Гілл міста Вестерлі, штат Род-Айленд, неподалік від будинку американської співачки Тейлор Свіфт, місцеві жителі виявили на березі частину людської ноги. Про це повідомило видання Daily Mail.

Правоохоронці встановили, що останки належать 31-річному Еріку Вайну з Массачусетсу, зникнення якого було зареєстровано 18 квітня. За даними поліції, 10 квітня його автомобіль знайшли неправильно припаркованим у Південному Кінгстоні. Офіс судово-медичної експертизи Род-Айленда продовжує розслідувати обставини смерті, але наразі слідів насильства чи злочину не виявлено.

Приблизно за три тижні до цього в річці Сіконк у місті Потакет знайшли тіло неідентифікованого чоловіка. Ці події викликали занепокоєння серед місцевих жителів, які висловлюють припущення про можливу причетність серійного вбивці. Однак поліція не підтверджує зв’язок між двома випадками.

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